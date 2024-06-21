Жаренов Тихон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: (Нарышкина) Катерина Александровна
Просековская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
Г. Улан-Удэ (Верхнеудинск)