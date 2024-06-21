(Нарышкина) Катерина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Нарышкина) Катерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаренов Тихон Александрович

Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Жаренов Тихон Александрович

Просековская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
Г. Улан-Удэ (Верхнеудинск)

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