Ерофеев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ерофеев Петр Александрович
Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Васса Александровна
Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ерофеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно