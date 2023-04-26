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Ерофеев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ерофеев (однодворец) Дмитрий Иванович

Мать: Ерофеева Ефимия Федоровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ерофеев Петр Александрович

Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Васса Александровна

Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ерофеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Матрена Максимовна

Смерть
Неизвестно
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