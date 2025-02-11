Ерофеева Ефимия Федоровна
женский, родилась 1828
умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Ерофеев Александр Дмитриевич1857 г.р.
(Ерофеева) Мария Дмитриевна1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ерофеев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Ерофеева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область