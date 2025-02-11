Ерофеева Ефимия Федоровна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева Ефимия Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Ерофеев Александр Дмитриевич1857 г.р.
(Ерофеева) Мария Дмитриевна1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ерофеев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Ерофеева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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