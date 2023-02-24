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(Ерофеева) Васса Александровна
(Ерофеева) Васса Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Ерофеев Александр Дмитриевич
1857 г.р.
Мать
Ерофеева (Исаева) Матрена Максимовна
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Ерофеев Александр Дмитриевич
Мать:
Ерофеева Матрена Максимовна
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