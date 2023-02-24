(Ерофеева) Васса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерофеева) Васса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ерофеев Александр Дмитриевич

Мать: Ерофеева Матрена Максимовна

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