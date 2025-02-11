Ерофеева (Исаева) Матрена Максимовна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева (Исаева) Матрена Максимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858

умерла Неизвестно

Супруги
Ерофеев Александр Дмитриевич1857 г.р.
Дети
Ерофеев Петр Александрович1886 г.р.
(Ерофеева) Васса Александровна1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ерофеев Петр Александрович

Отец ребёнка: Ерофеев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Ерофеева) Васса Александровна

Отец ребёнка: Ерофеев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ерофеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Ерофеев Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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