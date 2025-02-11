Ерофеева (Исаева) Матрена Максимовна
женский, родилась 1858
умерла Неизвестно
Супруги
Ерофеев Александр Дмитриевич1857 г.р.
Дети
Ерофеев Петр Александрович1886 г.р.
(Ерофеева) Васса Александровна1896 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ерофеев Петр Александрович
Отец ребёнка: Ерофеев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Ерофеева) Васса Александровна
Отец ребёнка: Ерофеев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ерофеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Ерофеев Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно