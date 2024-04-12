Гутова (Золото) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Золото) Софья Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Бракосочетание
14.10.1891

Муж: Гутов Михаил Ильич

Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-123,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-122
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гутов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гутов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гутов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
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