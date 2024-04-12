Гутова (Золото) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Бракосочетание
14.10.1891
Муж: Гутов Михаил Ильич
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-123,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-122
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Гутов Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно