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Гутов Михаил Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Гутов Илья Васильевич

Мать: Гутова Анна Лазаревна

Бракосочетание
14.10.1891

Жена: Гутова Софья Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-123,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-122
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гутов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гутов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гутов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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