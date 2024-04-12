Золото София Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти04.09.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Фити Елена Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Бракосочетание
С 1861 по 04.09.1878
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Рождение ребёнка
01.05.1867
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Рождение ребёнка
11.10.1869
Сын: Золото Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-185,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-1,кадр-186.
Рождение ребёнка
04.01.1873
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1873г.лист-2,зап-3,ГАДО,Ф - 426-1-2,кадр-3.
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Гутова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Смерть
04.09.1878
Причина смерти: Болезнь-горячка | Николаевская церковь м/к 1878г. лист-127,зап-7, ГАДО , Ф - 426-1-3
Похороны
06.09.1878
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Рождение ребёнка
22.08.1881
Дочь: Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-44.
Рождение ребёнка
Около 1963
Дочь: Пичахчи Мария Васильевна-мл.
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович