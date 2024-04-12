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Золото Василий Ефимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1833

Дата смерти

24.09.1885

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Золото Ефим Трандафилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Золото Савва Васильевич

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Фити Елена Васильевна

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Бракосочетание
С 1861 по 04.09.1878

Жена: Золото София Саввична

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Золото Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Рождение ребёнка
01.05.1867

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Рождение ребёнка
11.10.1869

Сын: Золото Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-185,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-1,кадр-186.
Рождение ребёнка
04.01.1873

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Николаевская церковь,м/к-1873г.лист-2,зап-3,ГАДО,Ф - 426-1-2,кадр-3.
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Гутова Софья Васильевна

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Бракосочетание
09.01.1879

Жена: Золото Параскева Герасимовна

Николаевская церковь м/к 1897г. лист-161,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
08.06.1880

Дочь: Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Золото Параскева Герасимовна

Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-195,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-3,кадр-196.
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Рождение ребёнка
22.08.1881

Дочь: Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Золото София Саввична

Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-44.
Рождение ребёнка
02.04.1882

Сын: Золото Василий Васильевич

Мать ребёнка: Золото Параскева Герасимовна

Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-55,зап.-13, ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-53.
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Золото Константин Васильевич

Мать ребёнка: Золото Параскева Герасимовна

Николаевская Церковь,м/к-1885г.лист-184,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-185.
Смерть
24.09.1885
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь м/к 1885г. Лист-220,зап-25, ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
26.09.1885
Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Пичахчи Мария Васильевна-мл.

Мать ребёнка: Золото София Саввична

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