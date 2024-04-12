Золото Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти24.09.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Золото Ефим Трандафилович
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Дочь: Фити Елена Васильевна
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Жена: Золото София Саввична
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Сын: Золото Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Дочь: Гутова Софья Васильевна
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Дочь: Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Золото Параскева Герасимовна
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Дочь: Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Золото София Саввична
Сын: Золото Василий Васильевич
Мать ребёнка: Золото Параскева Герасимовна
Сын: Золото Константин Васильевич
Мать ребёнка: Золото Параскева Герасимовна
Дочь: Пичахчи Мария Васильевна-мл.
Мать ребёнка: Золото София Саввична