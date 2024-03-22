Волкова (Иконникова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Иконникова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Иконников Дмитрий Иванович

Мать: Иконникова Марфа Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
15.05.1814

Муж: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1815

Дочь: Волкова Александра Евстратьевна

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1816

Сын: Волков Александр Евстратьевич

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1818

Дочь: Иконникова Клавдия Евстратьевна

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1821

Сын: Волков Павел Евстратьевич

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1824

Сын: Волков Дмитрий Евстратьевич

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1825 ст.

Дочь: Пастухова Калерия Евстратьевна

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1828

Сын: Волков Астион Евстратьевич

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Волкова Кириена Евстратьевна

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Волков Николай Евстратьевич

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Волков Фёдор Евстратьевич

Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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