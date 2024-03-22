Волкова (Иконникова) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
15.05.1814
Рождение ребёнка
13.05.1815
Дочь: Волкова Александра Евстратьевна
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
03.09.1816
Сын: Волков Александр Евстратьевич
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
15.11.1818
Дочь: Иконникова Клавдия Евстратьевна
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.07.1821
Сын: Волков Павел Евстратьевич
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
02.06.1824
Сын: Волков Дмитрий Евстратьевич
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
25.05.1825 ст.
Дочь: Пастухова Калерия Евстратьевна
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
03.07.1828
Сын: Волков Астион Евстратьевич
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Волкова Кириена Евстратьевна
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Волков Николай Евстратьевич
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Волков Фёдор Евстратьевич
Отец ребёнка: Волков Евстратий Фёдорович
Смерть
Неизвестно