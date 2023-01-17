Пастухова (Волкова) Калерия Евстратьевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1825 ст.
Дата смерти25.03.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1825 ст.
Бракосочетание
22.01.1850 ст.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пастухова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
14.09.1852
Дочь: Пастухова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пастухова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
27.06.1857 ст.
Сын: Пастухов Николай Александрович
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пастухова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пастухова Вера Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Пермякова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Пастухова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пастухов Александр Александрович
Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович
Смерть
25.03.1898 ст.