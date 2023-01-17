Пастухова (Волкова) Калерия Евстратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Волкова) Калерия Евстратьевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.05.1825 ст.

Дата смерти

25.03.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1825 ст.

Отец: Волков Евстратий Фёдорович

Мать: Волкова Наталья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1850 ст.

Муж: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пастухова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.09.1852

Дочь: Пастухова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пастухова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1857 ст.

Сын: Пастухов Николай Александрович

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пастухова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пастухова Вера Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пермякова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Пастухова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пастухов Александр Александрович

Отец ребёнка: Пастухов Александр Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.03.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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