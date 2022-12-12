Пермякова (Пастухова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.
Дочь: Бостельман Калерия Владимировна
Отец ребёнка: Пермяков Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.
Дочь: Пермякова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Пермяков Владимир Дмитриевич
Смерть
Неизвестно