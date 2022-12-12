Пермякова (Пастухова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Пастухова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Пастухов Александр Виссарионович

Мать: Пастухова Калерия Евстратьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1891

Муж: Пермяков Владимир Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.

Дочь: Бостельман Калерия Владимировна

Отец ребёнка: Пермяков Владимир Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.

Дочь: Пермякова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Пермяков Владимир Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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