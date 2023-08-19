Бостельман (Пермякова) Калерия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостельман (Пермякова) Калерия Владимировна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1892 ст.

Отец: Пермяков Владимир Дмитриевич

Мать: Пермякова Екатерина Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
12.04.1915 ст.

Муж: Бостельман Евгений Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.05.1916

Сын: Бостельман Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Бостельман Евгений Александрович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бостельман Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Бостельман Евгений Александрович

Смерть
Неизвестно
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