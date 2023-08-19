Бостельман (Пермякова) Калерия Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1892 ст.
Бракосочетание
12.04.1915 ст.
Рождение ребёнка
06.05.1916
Сын: Бостельман Борис Евгеньевич
Отец ребёнка: Бостельман Евгений Александрович
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бостельман Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Бостельман Евгений Александрович
Смерть
Неизвестно