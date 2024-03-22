Иконникова (Осикина) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти13.10.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Осикин Пётр Семёнович
Мать: Осикина Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Волкова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Иконников Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иконников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Иконников Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1854