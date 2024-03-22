Иконникова (Осикина) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИконникова (Осикина) Марфа Петровна

Иконникова (Осикина) Марфа Петровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

13.10.1854

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Осикин Пётр Семёнович

Мать: Осикина Ксения Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Волкова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Иконников Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иконников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Иконников Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконников Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
13.10.1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close