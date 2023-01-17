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Волков Александр Евстратьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.09.1816

Дата смерти

08.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1816

Отец: Волков Евстратий Фёдорович

Мать: Волкова Наталья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1854

Сын: Волков Николай Александрович

Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.

Сын: Волков Константин Александрович

Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1858 ст.

Сын: Волков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1861 ст.

Сын: Волков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Елена Николаевна

Смерть
08.02.1889
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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