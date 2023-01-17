Волков Александр Евстратьевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1816
Дата смерти08.02.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1816
Рождение ребёнка
18.10.1854
Сын: Волков Николай Александрович
Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.
Сын: Волков Константин Александрович
Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1858 ст.
Сын: Волков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1861 ст.
Сын: Волков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Волкова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Елена Николаевна
Смерть
08.02.1889