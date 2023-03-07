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Волкова (Соколова) Елена Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.09.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Соколов Николай

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1854

Сын: Волков Николай Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.

Сын: Волков Константин Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1858 ст.

Сын: Волков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1861 ст.

Сын: Волков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр Евстратьевич

Смерть
17.09.1861 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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