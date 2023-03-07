Волкова (Соколова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти17.09.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Соколов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1854
Сын: Волков Николай Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич
Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.
Сын: Волков Константин Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич
Рождение ребёнка
20.07.1858 ст.
Сын: Волков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич
Рождение ребёнка
24.02.1861 ст.
Сын: Волков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Евстратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1861 ст.