Сюзор (Брюллова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1848
Дата смерти01.08.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1848
Отец: Брюллов Александр
Мать: (фон Раль) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюзор Павел
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сюзор Владимир
Отец ребёнка: Сюзор Павел
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сюзор Георгий
Отец ребёнка: Сюзор Павел
Смерть
01.08.1901