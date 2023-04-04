Сюзор (Брюллова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзор (Брюллова) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1848

Дата смерти

01.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1848

Отец: Брюллов Александр

Мать: (фон Раль) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюзор Павел

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сюзор Владимир

Отец ребёнка: Сюзор Павел

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сюзор Георгий

Отец ребёнка: Сюзор Павел

Смерть
01.08.1901

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