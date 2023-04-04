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Брюллов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1798

Дата смерти

21.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1798

Отец: Брюлло Павел (Поль)

Мать: Брюллова Мария-Елизавета

Рождение ребёнка
1836

Сын: Брюллов Николай

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
01.08.1840

Сын: Брюллов Павел

Мать ребёнка: Александра

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Брюллов Владимир

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
18.06.1848

Дочь: Сюзор Софья

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
25.04.1850

Дочь: Спиц Юлия

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волкова Анна

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Работа или профессия
Неизвестно
русский художник и архитектор, академик и заслуженный профессор архитектуры Императорской Академии художеств. Тайный советник
Смерть
21.01.1877
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