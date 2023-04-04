Брюллов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1798
Дата смерти21.01.1877
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1798
Отец: Брюлло Павел (Поль)
Мать: Брюллова Мария-Елизавета
Рождение ребёнка
1836
Сын: Брюллов Николай
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
01.08.1840
Сын: Брюллов Павел
Мать ребёнка: Александра
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1844
Сын: Брюллов Владимир
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
18.06.1848
Дочь: Сюзор Софья
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
25.04.1850
Дочь: Спиц Юлия
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волкова Анна
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Работа или профессия
Неизвестно
русский художник и архитектор, академик и заслуженный профессор архитектуры Императорской Академии художеств. Тайный советник
Смерть
21.01.1877