Сюзор Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюзор Павел

Сюзор Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Де Сюзор Юлий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сюзор Владимир

Мать ребёнка: Сюзор Софья

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сюзор Георгий

Мать ребёнка: Сюзор Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюзор Софья

Работа или профессия
Неизвестно
русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств, общественный деятель, педагог, тайный советник
Смерть
1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close