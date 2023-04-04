Сюзор Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Де Сюзор Юлий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сюзор Владимир
Мать ребёнка: Сюзор Софья
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сюзор Георгий
Мать ребёнка: Сюзор Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюзор Софья
Работа или профессия
Неизвестно
русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств, общественный деятель, педагог, тайный советник
Смерть
1919