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(фон Раль) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1810

Дата смерти

14.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1810

Отец: Раль Александр-Франц

Мать: Фон Раль Елизавета

Рождение ребёнка
1836

Сын: Брюллов Николай

Отец ребёнка: Брюллов Александр

Рождение ребёнка
01.08.1840

Сын: Брюллов Павел

Отец ребёнка: Брюллов Александр

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Брюллов Владимир

Отец ребёнка: Брюллов Александр

Рождение ребёнка
18.06.1848

Дочь: Сюзор Софья

Отец ребёнка: Брюллов Александр

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Брюллов Александр

Рождение ребёнка
25.04.1850

Дочь: Спиц Юлия

Отец ребёнка: Брюллов Александр

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волкова Анна

Отец ребёнка: Брюллов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюллов Александр

Смерть
14.03.1885