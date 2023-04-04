(фон Раль) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1810
Дата смерти14.03.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1810
Отец: Раль Александр-Франц
Мать: Фон Раль Елизавета
Рождение ребёнка
1836
Сын: Брюллов Николай
Отец ребёнка: Брюллов Александр
Рождение ребёнка
01.08.1840
Сын: Брюллов Павел
Отец ребёнка: Брюллов Александр
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1844
Сын: Брюллов Владимир
Отец ребёнка: Брюллов Александр
Рождение ребёнка
18.06.1848
Дочь: Сюзор Софья
Отец ребёнка: Брюллов Александр
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Брюллов Александр
Рождение ребёнка
25.04.1850
Дочь: Спиц Юлия
Отец ребёнка: Брюллов Александр
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волкова Анна
Отец ребёнка: Брюллов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брюллов Александр
Смерть
14.03.1885