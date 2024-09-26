Арефьев Прокопий Семёнович
Место рождения
Дата рождения03.07.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1846 ст.
Восприемники деревни Гуровка удельный крестьянин Алексей Иванович (Куляшов) и удельного крестьянина Кондратия Мокеевича (Арефьева) дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арефьев Артемий Прокопьевич
Мать ребёнка: Арефьева (Тупикова) Агапья Спиридоновна
Бракосочетание
12.01.1864 ст.
Метрическая книга Уфимской Духовной консистории Петропавловской церкви села Голодаева на 1864 год НА РБ ф. И-294, оп. 3, д. 22 (запись о бракосочетании №1) Поручители по жениху: деревни Усердина уде... Показать все
Смерть
Неизвестно