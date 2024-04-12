Арефьева (Никонова) Ксения (Аксинья) Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Никонова) Ксения (Аксинья) Лаврентьевна

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1837

Муж: Арефьев Семён Мокеевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1846 ст.

Сын: Арефьев Прокопий Семёнович

Отец ребёнка: Арефьев Семён Мокеевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники деревни Гуровка удельный крестьянин Алексей Иванович (Куляшов) и удельного крестьянина Кондратия Мокеевича (Арефьева) дочь Екатерина.
Смерть
Неизвестно
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