Арефьев Семён Мокеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
07.02.1837
Рождение ребёнка
03.07.1846 ст.
Сын: Арефьев Прокопий Семёнович
Мать ребёнка: Арефьева Ксения (Аксинья) Лаврентьевна
Восприемники деревни Гуровка удельный крестьянин Алексей Иванович (Куляшов) и удельного крестьянина Кондратия Мокеевича (Арефьева) дочь Екатерина.
Смерть
Неизвестно