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Арефьев Семён Мокеевич

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Арефьев Мокей Даниилович

Мать: Арефьева Агрипина (Аграфена) Артемьевна (Матвеевна)

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1837

Жена: Арефьева Ксения (Аксинья) Лаврентьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1846 ст.

Сын: Арефьев Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: Арефьева Ксения (Аксинья) Лаврентьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники деревни Гуровка удельный крестьянин Алексей Иванович (Куляшов) и удельного крестьянина Кондратия Мокеевича (Арефьева) дочь Екатерина.
Смерть
Неизвестно
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