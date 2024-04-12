Арефьева (Тупикова) Агапья (Агафья) Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Тупикова) Агапья (Агафья) Спиридоновна

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1864 ст.

Муж: Арефьев Прокопий Семёнович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители по жениху: деревни Усердина удельные крестьяне Иван Арефьев и Михаил Чувилин. Поручители по невесте: деревни Усердиной удельные крестьяне Григорий Тупиков и Григорий Ахряпов.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Артемий Прокопьевич

Отец ребёнка: Арефьев Прокопий Семёнович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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