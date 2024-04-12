Арефьева (Тупикова) Агапья (Агафья) Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения08.02.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1847
Бракосочетание
12.01.1864 ст.
Поручители по жениху: деревни Усердина удельные крестьяне Иван Арефьев и Михаил Чувилин. Поручители по невесте: деревни Усердиной удельные крестьяне Григорий Тупиков и Григорий Ахряпов.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арефьев Артемий Прокопьевич
Отец ребёнка: Арефьев Прокопий Семёнович
Смерть
Неизвестно