Шерстнев Левонтий Осипович Около 1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Левонтий Осипович

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Шерстнев Осип Васильевич

Мать: Шерстнева Афимия

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнев Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: (Шерстнева) Елизавета Левонтьевна

Мать ребёнка: Шерстнев Дарья Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: (Шерстнева) Анна Левонтьевна

Мать ребёнка: Шерстнев Дарья Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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