Шерстнев Левонтий Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Шерстнев Осип Васильевич
Мать: Шерстнева Афимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстнев Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: (Шерстнева) Елизавета Левонтьевна
Мать ребёнка: Шерстнев Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: (Шерстнева) Анна Левонтьевна
Мать ребёнка: Шерстнев Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно