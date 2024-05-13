Шерстнева Афимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791 ст.
Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Шерстнев Никандр Осипович
Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Шерстнев Левонтий Осипович
Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич