Шерстнева Афимия 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнева Афимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Шерстнев Иван Осипович

Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Шерстнев Иван Осипович

Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Шерстнев Никандр Осипович

Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Шерстнев Сидор Осипович

Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Шерстнев Левонтий Осипович

Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Шерстнев Павел Осипович

Отец ребёнка: Шерстнев Осип Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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