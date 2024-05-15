Шерстнев Никандр Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Шерстнев Осип Васильевич
Мать: Шерстнева Афимия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шерстнев Вонифантий Никандрович
Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Шерстнев Никон Никандрович
Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Шерстнев Малах Никандрович
Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Шерстнев Григорий Никандрович
Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Шерстнев Василий Никандрович
Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Шерстнев Прокопий Никандрович
Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна
Смерть
Неизвестно