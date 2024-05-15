Шерстнев Никандр Осипович Около 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Никандр Осипович

Место рождения

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Шерстнев Осип Васильевич

Мать: Шерстнева Афимия

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шерстнев Вонифантий Никандрович

Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Шерстнев Никон Никандрович

Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Шерстнев Малах Никандрович

Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Шерстнев Григорий Никандрович

Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Шерстнев Василий Никандрович

Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Шерстнев Прокопий Никандрович

Мать ребёнка: Шерстнева Татьяна Емельяновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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