Шерстнев Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиОколо 1844 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Шерстнев Василий
Мать: не указана
в 1809 году переведен из деревни Красовка в деревню Б.Убрень.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстнева Афимия
Рождение ребёнка
1791 ст.
Мать ребёнка: Шерстнева Афимия
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Мать ребёнка: Шерстнева Афимия
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Шерстнев Никандр Осипович
Мать ребёнка: Шерстнева Афимия
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Шерстнева Афимия
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Шерстнев Левонтий Осипович
Мать ребёнка: Шерстнева Афимия
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Мать ребёнка: Шерстнева Афимия
Смерть
Около 1844 ст.
данные из 9-ой ревизии