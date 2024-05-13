Шерстнев Осип Васильевич 1767 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Осип Васильевич

Место рождения

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Около 1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Шерстнев Василий

Мать: не указана

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
в 1809 году переведен из деревни Красовка в деревню Б.Убрень.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Афимия

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Шерстнев Иван Осипович

Мать ребёнка: Шерстнева Афимия

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Шерстнев Иван Осипович

Мать ребёнка: Шерстнева Афимия

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Шерстнев Никандр Осипович

Мать ребёнка: Шерстнева Афимия

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Шерстнев Сидор Осипович

Мать ребёнка: Шерстнева Афимия

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Шерстнев Левонтий Осипович

Мать ребёнка: Шерстнева Афимия

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Шерстнев Павел Осипович

Мать ребёнка: Шерстнева Афимия

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Около 1844 ст.
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
данные из 9-ой ревизии

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