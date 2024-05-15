Шерстнев Сидор Осипович 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Сидор Осипович

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Шерстнев Осип Васильевич

Мать: Шерстнева Афимия

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: (Шерстнева) Авдотья Сидоровна

Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шерстнев Иван Сидорович

Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: (Шерстнева) Дарья Сидоровна

Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: (Шерстнева) Парасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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