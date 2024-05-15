Шерстнев Сидор Осипович
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Шерстнев Осип Васильевич
Мать: Шерстнева Афимия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: (Шерстнева) Авдотья Сидоровна
Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: (Шерстнева) Дарья Сидоровна
Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: (Шерстнева) Парасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Шерстнева Елизавета Александровна
Смерть
Неизвестно