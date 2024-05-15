Шерстнева Елизавета Александровна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнева Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Сидор Осипович

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: (Шерстнева) Авдотья Сидоровна

Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шерстнев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: (Шерстнева) Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: (Шерстнева) Парасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1857

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