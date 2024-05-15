Шерстнева Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: (Шерстнева) Авдотья Сидоровна
Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: (Шерстнева) Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: (Шерстнева) Парасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Шерстнев Сидор Осипович
Смерть
1857