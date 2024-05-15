Шерстнев Дарья Ивановна Около 1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Левонтий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: (Шерстнева) Елизавета Левонтьевна

Отец ребёнка: Шерстнев Левонтий Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: (Шерстнева) Анна Левонтьевна

Отец ребёнка: Шерстнев Левонтий Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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