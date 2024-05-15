Шерстнев Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: (Шерстнева) Елизавета Левонтьевна
Отец ребёнка: Шерстнев Левонтий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: (Шерстнева) Анна Левонтьевна
Отец ребёнка: Шерстнев Левонтий Осипович
Смерть
Неизвестно