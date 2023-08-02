Канзепарова (Масагутова) Таслима Нурулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канзепарова (Масагутова) Таслима Нурулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масагутов Нурулла Бадретдинович

Мать: Масагутова Халима Гаряевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Канзепаров Вагиз Василевич

Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канзепаров Вальян Василевич

Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канзепаров Вакиль Василевич

Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахметова Вазира Василевна

Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева Вафира Василевна

Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канзепаров Вахит Василевич

Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янбаева Васима Василевна

Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канзепаров Василь Бадерттинович

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