Канзепарова (Масагутова) Таслима Нурулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Канзепаров Вагиз Василевич
Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канзепаров Вальян Василевич
Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канзепаров Вакиль Василевич
Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахметова Вазира Василевна
Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева Вафира Василевна
Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канзепаров Вахит Василевич
Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янбаева Васима Василевна
Отец ребёнка: Канзепаров Василь Бадерттинович
Бракосочетание
Неизвестно