Рахметова (Канзепарова) Вазира Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметова (Канзепарова) Вазира Василевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канзепаров Василь Бадерттинович

Мать: Канзепарова Таслима Нурулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахметова Алсу Назилевна

Отец ребёнка: Рахметов Назиль Асхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахметов Раушан Назилевич

Отец ребёнка: Рахметов Назиль Асхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габдулзянова Назгуль Назилевна

Отец ребёнка: Рахметов Назиль Асхатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахметов Назиль Асхатович

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