Рахметова (Канзепарова) Вазира Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахметова Алсу Назилевна
Отец ребёнка: Рахметов Назиль Асхатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахметов Раушан Назилевич
Отец ребёнка: Рахметов Назиль Асхатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габдулзянова Назгуль Назилевна
Отец ребёнка: Рахметов Назиль Асхатович
Бракосочетание
Неизвестно