Масагутов Нурулла Бадретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масагутова Мунира Нурулловна
Мать ребёнка: Масагутова Халима Гаряевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канзепарова Таслима Нурулловна
Мать ребёнка: Масагутова Халима Гаряевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно