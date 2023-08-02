Масагутов Нурулла Бадретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масагутов Нурулла Бадретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масагутова Мунира Нурулловна

Мать ребёнка: Масагутова Халима Гаряевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канзепарова Таслима Нурулловна

Мать ребёнка: Масагутова Халима Гаряевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масагутова Халима Гаряевна

Смерть
Неизвестно
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