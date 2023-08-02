Янбаева (Канзепарова) Васима Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнбаева (Канзепарова) Васима Василевна

Янбаева (Канзепарова) Васима Василевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канзепаров Василь Бадерттинович

Мать: Канзепарова Таслима Нурулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казначеева Гузаль Набиевна

Отец ребёнка: Сарманов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарманова Зарина Набиевна

Отец ребёнка: Сарманов Наби

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарманов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янбаева Римма Хафизовна

Отец ребёнка: Янбаев Хафиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янбаев Хафиз

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close