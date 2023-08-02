Янбаева (Канзепарова) Васима Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казначеева Гузаль Набиевна
Отец ребёнка: Сарманов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарманова Зарина Набиевна
Отец ребёнка: Сарманов Наби
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарманов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янбаева Римма Хафизовна
Отец ребёнка: Янбаев Хафиз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янбаев Хафиз