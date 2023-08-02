Корнева (Канзепарова) Вафира Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Канзепарова) Вафира Василевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канзепаров Василь Бадерттинович

Мать: Канзепарова Таслима Нурулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Корнев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнев Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Корнев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Корнев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Сергей

Смерть
Неизвестно
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