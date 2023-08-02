Корнева (Канзепарова) Вафира Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Корнев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корнев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корнев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнев Сергей
Смерть
Неизвестно