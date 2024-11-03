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Манешина Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манешин Фëдор Фëдорович

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манешин Фëдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Манешин Иван Фëдорович

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Дочь: Клейменова (Манешина) Анна Фëдоровна

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Манешина Евдокия Фëдоровна

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Манешин Михаил Фëдорович

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Ярославль военное училище 19.12.1939г.
Рождение ребёнка
05.09.1907 ст.

Сын: Манешин Александр Фëдорович

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.

Дочь: Подбельская (Манешина) Мария Фëдоровна

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.

Сын: Манешин Сергей Фëдорович

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.09.1917 ст.

Сын: Манешин Вениамин Фëдорович

Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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