Манешина Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Дочь: Клейменова (Манешина) Анна Фëдоровна
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Манешина Евдокия Фëдоровна
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Ярославль военное училище 19.12.1939г.
Рождение ребёнка
05.09.1907 ст.
Сын: Манешин Александр Фëдорович
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.
Дочь: Подбельская (Манешина) Мария Фëдоровна
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1917 ст.
Сын: Манешин Вениамин Фëдорович
Отец ребёнка: Манешин Фëдор Иванович
Смерть
Неизвестно