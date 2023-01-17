Кондюшева (Манешина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюшева (Манешина) Евдокия Федоровна

Кондюшева (Манешина) Евдокия Федоровна

avatar

Место рождения

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Манешин Федор Иванович

Мать: Манешина Мария Ильинична

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кондюшев Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Кондюшев Тихон Иванович

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондюшева Мария Тиховновна

Отец ребёнка: Кондюшев Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюшев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Анна Тиховновна

Отец ребёнка: Кондюшев Тихон Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close