Кондюшева (Манешина) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Манешин Федор Иванович
Мать: Манешина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кондюшев Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Кондюшев Тихон Иванович
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондюшева Мария Тиховновна
Отец ребёнка: Кондюшев Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Анна Тиховновна
Отец ребёнка: Кондюшев Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно