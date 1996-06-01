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Подбельская (Манешина) Мария Федоровна

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Место рождения

Россия, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка

Дата рождения

30.01.1910 ст.

Дата смерти

?.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1910 ст.

Отец: Манешин Федор Иванович

Мать: Манешина Мария Ильинична

Россия, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Бракосочетание
23.01.1929

Муж: Подбельский Егор Акимович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.12.1929 ст.

Сын: Подбельский Федор Егорович

Отец ребёнка: Подбельский Егор Акимович

СССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Смерть
?.06.1996
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
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