Подбельская (Манешина) Мария Федоровна
Место рожденияРоссия, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Дата рождения30.01.1910 ст.
Дата смерти?.06.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1910 ст.
Отец: Манешин Федор Иванович
Мать: Манешина Мария Ильинична
Россия, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Бракосочетание
23.01.1929
Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.12.1929 ст.
Сын: Подбельский Федор Егорович
Отец ребёнка: Подбельский Егор Акимович
СССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Смерть
?.06.1996
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент