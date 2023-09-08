село Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Большая Ольшанка

Калининский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
556Большая Ольшанка, сл. вл.при р. Баланде.711125510171216Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Мало-Дмитриевская волость
179. Б. Ольшанка, село бывшее владельческое, при речке Баланде, дворов 503, жителей 2262, церковь православная, лавка, 16 ветряных мельниц, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Калининский район
52223Большая Ольшанкасело51°32'с.ш.44°17'в.д.M-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Калининский муниципальный район, Малоекатериновское сельское поселение
63621428106с Большая Ольшанкасело

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