Лысов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Тамбовской губернии Козловский мещанин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Артамонова) Юлия Ильина

Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Лысов Алексей Петров

Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Лысов Александр Петров

Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Лысов Михаил Петров

Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1907

Сын: Лысов Константин Петров

Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: (Лысова) Любовь Петровна

Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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