Лысов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Тамбовской губернии Козловский мещанин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Артамонова) Юлия Ильина
Рождение ребёнка
18.01.1899
Сын: Лысов Алексей Петров
Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина
Рождение ребёнка
01.08.1900
Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина
Рождение ребёнка
29.10.1904
Сын: Лысов Михаил Петров
Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина
Рождение ребёнка
06.05.1907
Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: (Лысова) Любовь Петровна
Мать ребёнка: (Артамонова) Юлия Ильина
Смерть
Неизвестно