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Лысов Александр Петров

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1900

Отец: Лысов Петр Алексеевич

Мать: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
03.08.1900
восприемнии: Любимского у. , Еськинской вол., д. Баринцевой крестьянин Илья Васильев Артамонов и Малоярославецкого у., Овчиниковской вол., д. Горнечна крестьянская жена Екатерина Ильина Одинокова
Смерть
Неизвестно

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