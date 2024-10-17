Лысов Александр Петров
Место рождения
Дата рождения01.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1900
Отец: Лысов Петр Алексеевич
Мать: (Артамонова) Юлия Ильина
Крещение
03.08.1900
восприемнии: Любимского у. , Еськинской вол., д. Баринцевой крестьянин Илья Васильев Артамонов и Малоярославецкого у., Овчиниковской вол., д. Горнечна крестьянская жена Екатерина Ильина Одинокова
Смерть
Неизвестно