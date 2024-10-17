(Лысова) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения25.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910
Отец: Лысов Петр Алексеевич
Мать: (Артамонова) Юлия Ильина
Крещение
27.07.1910
восприемникит: Козловский мещанин Константин Михайлов Орлянкин и Калужской губ., Малоярославецкого у., Овчиниковской вол., д. Горничной крестьянка Елизавета Захаровна Одинокова
Смерть
Неизвестно