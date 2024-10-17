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(Лысова) Любовь Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910

Отец: Лысов Петр Алексеевич

Мать: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
27.07.1910
восприемникит: Козловский мещанин Константин Михайлов Орлянкин и Калужской губ., Малоярославецкого у., Овчиниковской вол., д. Горничной крестьянка Елизавета Захаровна Одинокова
Смерть
Неизвестно

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