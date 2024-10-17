Лысов Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения29.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1904
Отец: Лысов Петр Алексеевич
Мать: (Артамонова) Юлия Ильина
Крещение
02.11.1904
восприемники: Козловский купеческий сын Константин Михайлов Куртяков и Калужской губ., Малоярославецкого у., Овчининской вол., д. Горничной крестьянка Екатерина Ильина Одинокова
Смерть
Неизвестно