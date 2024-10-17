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Лысов Михаил Петров

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1904

Отец: Лысов Петр Алексеевич

Мать: (Артамонова) Юлия Ильина

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
02.11.1904
восприемники: Козловский купеческий сын Константин Михайлов Куртяков и Калужской губ., Малоярославецкого у., Овчининской вол., д. Горничной крестьянка Екатерина Ильина Одинокова
Смерть
Неизвестно

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