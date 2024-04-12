Стефан Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти26.06.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Кирилл Захарович
Мать: Татьяна Васильевна
Бракосочетание
17.09.1822
Жена: Мавра Семеновна
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1831
Дочь: Погодина Дарья Стефановна
Мать ребёнка: Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
18.08.1833
Дочь: Марфа Стефановна
Мать ребёнка: Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Стефанович
Мать ребёнка: Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
14.03.1846
Дочь: Дарья Стефановна
Мать ребёнка: Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Мавра Семеновна
Смерть
26.06.1858