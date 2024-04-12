Стефан Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Кириллович

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

26.06.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Кирилл Захарович

Мать: Татьяна Васильевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.09.1822

Жена: Мавра Семеновна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1831

Дочь: Погодина Дарья Стефановна

Мать ребёнка: Мавра Семеновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1833

Дочь: Марфа Стефановна

Мать ребёнка: Мавра Семеновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Стефанович

Мать ребёнка: Мавра Семеновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1846

Дочь: Дарья Стефановна

Мать ребёнка: Мавра Семеновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Мавра Семеновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.06.1858
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