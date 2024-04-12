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Кирилл Захарович

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.03.1781

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1781

Отец: Захар Романович

Мать: Ефимия Петровна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1798

Жена: Татьяна Васильевна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Стефан Кириллович

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1815

Дочь: Ксения Кирилловна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1855
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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