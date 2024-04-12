Кирилл Захарович
Место рождения
Дата рождения18.03.1781
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1781
Отец: Захар Романович
Мать: Ефимия Петровна
Бракосочетание
18.01.1798
Жена: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Стефан Кириллович
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
22.01.1815
Дочь: Ксения Кирилловна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Смерть
1855
Похороны
Неизвестно