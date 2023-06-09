Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти14.03.1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Василий Осипович
Мать: Акилина Кондратьевна
Бракосочетание
18.01.1798
Муж: Кирилл Захарович
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Стефан Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Захарович
Рождение ребёнка
22.01.1815
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Захарович
Смерть
14.03.1829