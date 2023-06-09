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Татьяна Васильевна

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

14.03.1829

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Василий Осипович

Мать: Акилина Кондратьевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1798

Муж: Кирилл Захарович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Захарович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1815

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Захарович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.03.1829
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область