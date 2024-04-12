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Василий Осипович

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Около 03.02.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Осип

Мать: Анисья Ионовна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.09.1769

Жена: Акилина Кондратьевна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Акилина Кондратьевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Кондратьевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1808

Жена: Погодина Аксинья Гавриловна

Смерть
Около 03.02.1831
Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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