Василий Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиОколо 03.02.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Осип
Мать: Анисья Ионовна
Бракосочетание
18.09.1769
Жена: Акилина Кондратьевна
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Акилина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Кондратьевна
Бракосочетание
Около 1808
Смерть
Около 03.02.1831