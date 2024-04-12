Акилина Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.09.1769
Муж: Василий Осипович
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Осипович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Осипович
Смерть
Около 1806