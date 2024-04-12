Акилина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Кондратьевна

Акилина Кондратьевна

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.09.1769

Муж: Василий Осипович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Осипович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Осипович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1806
Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close